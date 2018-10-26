Вбити Хашкаджі: кому була потрібна смерть саудівського журналіста

Вбивство

Хашкаджі, відомий своєю критикою на адресу влади Саудівської Аравії і особисто наслідного принца, працював колумністом видання Washington Post і з 2017 року проживав у США. Він зник під час відвідування генконсульства своєї країни в Стамбулі 2 жовтня. Його наречену не пустили всередину будівлі, а через п’ять годин їй повідомили, що він уже пішов. Пізніше вона заявила, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

Турецька поліція одразу ж розпочала розслідування. Правоохоронці запросили у Ер-Ріяда дозвіл на обшук дипломатичної установи, і, отримавши його через тиждень після зникнення журналіста, приступили до ретельних пошуків.



Ще за тиждень ЗМІ дізналися про те, що докази жорстокого вбивства на території генерального консульства все ж були знайдені.

Зрештою, Саудівській Аравії все ж довелось визнати смерть Хашкаджі на своїй території.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Ахмед аль-Джубейр майже одразу виступив на американському Fox News, назвавши страту журналіста "величезною і серйозною помилкою" і запевняючи, що "винні будуть притягнуті до відповідальності".

Реакція

Світова спільнота не йме віри його словам. Німеччина, Велика Британія та Франція випустили спільну заяву, у якій засудили вбивство Джамаля Хашкаджі та зажадали провести розслідування і знайти винних.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель навіть оголосила про припинення експорту озброєння до Саудівської Аравії на тлі невизначеності у справі.

У США теж засудили жорстоке вбивство дисидента, але угоду вартістю 110 млрд доларів про продаж озброєння Саудівської Аравії скасовувати не поспішали. Про це, принаймні, заявив президент Дональд Трамп .

Більше того, за інформацією видання Sky News, попри бойкот деяких політиків у зв’язку зі смертю журналіста, лише у перший день міжнародного форуму “Майбутня інвестиційна ініціатива” (Future Investment Initiative), який стартував 23 жовтня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія підписала торгові угоди на суму 50 мільярдів доларів.

Королівство уклало 25 угод з компаніями, серед яких - Trafigura, Total, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton і Baker Hughes.

Нафтовий гігант Saudi Aramco заявив, що підписав 15 меморандумів про взаєморозуміння на суму 34 млрд доларів. Компанія заявила, що підписала документи з компаніями восьми країн, зокрема США, Японії, Китаю, Індії та ОАЕ.

Версії

Американське видання CNN з посиланням на джерела повідомило, що журналіст помер у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі під час допиту, який пішов не так, як планувалося. Джерело стверджує, начебто допит мав на меті змусити Хашкаджі повернутися до Саудівської Аравії, але той відмовився, і тоді його вбили.

Роботодавець Хашкаджі, Washington Post, водночас повідомив з посиланням на джерела в американській розвідці, що саудівські чиновники отримали наказ від наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана заманити Хашкаджі в Саудівську Аравію і заарештувати там.

Видання New York Times з посиланням на анонімне джерело повідомляло, що у вбивстві Хашкаджі можуть звинуватити співробітника розвідки і радника принца Ахмеда аль-Асирі, який мав допитати журналіста і доставити до королівства, але той "перестарався".

В іншій публікації New York Times наводить слова джерел з кола спілкування свого колумніста. За їх словами, незадовго до зникнення публіцист знайшов гроші для проекту зі створення "загону бджіл" - мережі інтернет-активістів, які протистояли б провладним тролям в Twitter у Саудівській Аравії.

У своїй останній заяві принц Мухаммед ібн Салман назвав вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі "болісним злочином для всіх саудівців" і пообіцяв, що "ті, хто стоїть за цим злочином, будуть нести відповідальність".

Утім, європейські лідери і незалежні ЗМІ наразі залишаються скептичними.