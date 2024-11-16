Важное заявление к тысячному дню войны: лидеры G7 подтвердили непоколебимую поддержку Киева

Лидеры стран G7 заявили о подтверждении своей непоколебимой поддержки Киева в связи с тысячным днем начала российско-украинского конфликта, передает УНН.

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Лидеры США, Германии, Франции, Канады, Великобритании, Италии и Японии, по инициативе премьер-министра Джорджии Мелони, которая председательствует в G7 Италии, приняли совместное заявление о поддержке Украины.

"Мы, лидеры стран G7, подтверждаем нашу решительную поддержку Украины, которую мы будем продолжать оказывать столько, сколько потребуется. Мы солидарны с Украиной в ее борьбе за суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление. Мы также признаем влияние российской агрессии на людей во всем мире", - говорится в совместном заявлении.

"После тысячи дней войны мы признаем огромные страдания, которые пережил украинский народ. Несмотря на эти трудности, украинцы продемонстрировали исключительную стойкость и решимость в защите своей земли, своей культуры и своего народа. россия остается единственным препятствием на пути к справедливому и прочному миру. G7 подтверждает свою приверженность тому, чтобы заставить россию понести тяжелые последствия за ее действия через санкции, экспортные ограничения и другие эффективные меры.

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