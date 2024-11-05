Главы МИД G7 с четырьмя коллегами сделали заявление: обеспокоены переброской тысяч военных КНДР в россию

11 глав дипломатий, в том числе "Группы семи", выразили серьезную обеспокоенность по поводу переброски КНДР тысяч военнослужащих в россию для потенциального использования в войне против Украины, указав, что этот шаг ознаменовал бы опасное расширение конфликта, и что они работают с партнерами "над скоординированным ответом на это новое развитие событий", пишет УНН со ссылкой на распространенное МИД Японии 5 ноября заявление.

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"Мы, министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Верховный представитель ЕС, выражаем серьезную обеспокоенность по поводу переброски войск КНДР в россию, потенциально для использования на поле боя против Украины", - говорится в заявлении.

В заявлении указано, что "несколько тысяч военнослужащих КНДР были переброшены в россию". "Прямая поддержка КНДР агрессивной войны россии против Украины, кроме демонстрации отчаянных усилий россии компенсировать свои потери, ознаменовала бы опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Это стало бы еще одним нарушением международного права, включая основополагающие принципы Устава ООН", - сказано в заявлении.

"Мы решительно осуждаем растущее военное сотрудничество между КНДР и россией, включая экспорт КНДР и незаконное приобретение россией баллистических ракет КНДР с нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН), а также использование россией этих ракет и боеприпасов против Украины. Получение или предоставление солдатами КНДР любой подготовки или другой помощи, связанной с использованием баллистических ракет или оружия, является прямым нарушением резолюций 1718, 1874 и 2270 Совета Безопасности ООН. Мы также глубоко обеспокоены возможностью любой передачи ядерных или связанных с баллистическими ракетами технологий из россии в КНДР в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН. Мы призываем КНДР прекратить оказывать помощь агрессивной войне россии", - говорится в заявлении.

Главы дипломатий 10 стран и ЕС заявили, что "вновь подтверждают нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины, которая защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность".

"Мы работаем с нашими международными партнерами над скоординированным ответом на это новое развитие событий", - отмечается в заявлении.

Южная Корея подтвердила присутствие 10 тысяч военных КНДР в россии