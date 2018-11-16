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Валютные менялы обманули киевлянку на 45 тысяч долларов

Валютные менялы обманули киевлянку на 45 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 11990 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Двум мошенникам, которые в фиктивном обменнике обманули киевлянку на 45 тыс. долларов США, объявлено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

“Киевская местная прокуратура № 2 объявила подозрение двум злоумышленникам, которые под видом обмена валюты, завладели денежными средствами гражданки в сумме 45 тыс. долларов США”, — говорится в сообщении.

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Правонарушители заранее сняли офисное помещение на ул. Анны Ахматовой, оборудованное двумя входами, после чего разместили в сети Интернет объявления об обмене валют по курсу, который значительно превышал установленный НБУ.

Потерпевшая, найдя объявление на сайте зашла в это помещение и пыталась обменять 45 тыс. долларов США. Получив от женщины денежные средства, злоумышленник, который исполнял роль кассира, через запасной выход покинул помещение вместе с валютой.

На улице его ждал подельник, однако убежать злоумышленникам не удалось. Благодаря оперативному реагированию правоохранители задержали мошенников “по горячим следам”.

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Сейчас мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины. По ходатайству прокурора последним избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 130 тыс. гривен и 500 тыс. гривен соответственно.

За совершение мошенничества, группой лиц, в особо крупных размерах злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 12 ноября в Киеве поймали мошенника с 50 тысячами евро в портфеле. Также 5 ноября в аэропорту Праги с фальшивыми евро задержали народного депутата Украины от фракции Радикальной партии Андрея Лозового. После проверки информации чешские правоохранители отпустили парламентария.

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