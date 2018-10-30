У Києві затримали валютного шахрая з великою сумою доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Столичні правоохоронці затримали підозрюваного, який шахрайським шляхом заволодів 120 тисячами доларів США. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Уродженця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що зловмисник оформив орендований офіс як відділення банку для VIP клієнтів, найняв робітницю і розмістив оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. При обслуговуванні першого клієнта чоловік зник із грошима потерпілого. Правоохоронці відшукали афериста, вилучили долари і повернули власнику.
“Під час перевірки ми встановили, що орендований у власника перший поверх одного із будинків на вулиці Жилянській вже переобладнали під фінансову установу. Це був нібито банк, а згідно із документами — закрите акціонерне товариство, яке має назву, що складається із найменування двох ліквідованих банків. Зловмисник кілька разів розміщував оголошення на сайті про те, що банк надає послуги VIP-клієнтам і за вигідним курсом обміняє від 120 до 180 тисяч доларів США. Звичайно, про оборудку мали заздалегідь домовитися у розмові телефоном”, - прокоментував начальник відділу боротьби зі злочинними проявами, пов’язаними з діяльністю радикальних молодіжних угрупувань, та розкриття злочинів, учинених іноземцями та відносно них, управління карного розшуку ГУ НПУ у м. Києві Сергій Преутеса.
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За даними поліції, інцидент трапився одразу по відкритті офісу о 09:00. У приміщенні "банку" знаходилася одна наймана працівниця — 59-річна киянка, яка була і касиром і менеджером, а також 40-річний уродженець Київщини. Саме йому жінка передала 120 тисяч доларів США, які клієнт мав намір обміняти. Чоловік пішов за гривнями і зник.
“Ми відшукали зловмисника, який поїхав із місця події на автомобілі, за кілька кварталів. У салоні машини вилучили долари потерпілого. Тепер встановлюємо всі обставини, а також, чи мав чоловік помічників, причетних до оборудки”, — роз’яснив Сергій Преутеса.
За скоєне шахрайство у особливо великих розмірах зловмиснику загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд визнав винним чоловіка, який ошукав громадян на 165 тис. доларів США, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 9 років.