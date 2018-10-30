У Києві затримали валютного шахрая з великою сумою доларів

“Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Уродженця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зловмисник оформив орендований офіс як відділення банку для VIP клієнтів, найняв робітницю і розмістив оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. При обслуговуванні першого клієнта чоловік зник із грошима потерпілого. Правоохоронці відшукали афериста, вилучили долари і повернули власнику.

“Під час перевірки ми встановили, що орендований у власника перший поверх одного із будинків на вулиці Жилянській вже переобладнали під фінансову установу. Це був нібито банк, а згідно із документами — закрите акціонерне товариство, яке має назву, що складається із найменування двох ліквідованих банків. Зловмисник кілька разів розміщував оголошення на сайті про те, що банк надає послуги VIP-клієнтам і за вигідним курсом обміняє від 120 до 180 тисяч доларів США. Звичайно, про оборудку мали заздалегідь домовитися у розмові телефоном”, - прокоментував начальник відділу боротьби зі злочинними проявами, пов’язаними з діяльністю радикальних молодіжних угрупувань, та розкриття злочинів, учинених іноземцями та відносно них, управління карного розшуку ГУ НПУ у м. Києві Сергій Преутеса.

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За даними поліції, інцидент трапився одразу по відкритті офісу о 09:00. У приміщенні "банку" знаходилася одна наймана працівниця — 59-річна киянка, яка була і касиром і менеджером, а також 40-річний уродженець Київщини. Саме йому жінка передала 120 тисяч доларів США, які клієнт мав намір обміняти. Чоловік пішов за гривнями і зник.

“Ми відшукали зловмисника, який поїхав із місця події на автомобілі, за кілька кварталів. У салоні машини вилучили долари потерпілого. Тепер встановлюємо всі обставини, а також, чи мав чоловік помічників, причетних до оборудки”, — роз’яснив Сергій Преутеса.

За скоєне шахрайство у особливо великих розмірах зловмиснику загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд визнав винним чоловіка, який ошукав громадян на 165 тис. доларів США, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 9 років.