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Шахраї-валютники виманили майже 12 млн грн в українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У Києві поліція затримала шахраїв-валютників, які ошукали громадян на 12 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Шахраї-валютники виманили майже 12 млн грн в українців

Так, правоохоронці встановили, що до вчинення цього злочину причетні двоє громадян 23 та 25 років. Вони розміщували на відповідних сайтах оголошення про обмін іноземної валюти на національну від 10 тисяч до 200 тисяч доларів США. Заманювали потенційних жертв-клієнтів вигідним курсом. В подальшому заздалегідь орендували по підробленим документам приміщення, обладнаного під пункт обміну валют. У визначений час клієнт приходив до пункту, передавав гроші у віконце, але назад їх не отримував. Шахраї зникали разом з коштами через запасний вихід.

У межах кримінального провадження поліцейські довели їх причетність до скоєння декількох аналогічних правопорушень на території столиці. На їх рахунку 12 епізодів. Сума коштів, якою вони заволоділи становить 11,7 мільйонів гривень.

Вчора, 4 травня, на підставі ухвали суду оперативники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції, працівники карного розшуку та слідчого управління столичної поліції із залученням полку поліції особливого призначення затримали шахраїв-валютників за місцем їх тимчасового проживання.

Затриманим повідомлено про підозру за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вони знаходяться у ізоляторі тимчасового тримання та чекають на обрання їм міри запобіжного заходу.

Слідство у справі триває.

Як повідомляв УНН, кіберполіція затримала шахраїв, якими керував в'язень з Луганщини.

 

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