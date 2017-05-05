Мошенники-валютчики выманили почти 12 млн грн в украинцев

Так, правоохранители установили, что к совершению этого преступления причастны двое граждан 23 и 25 лет. Они размещали на соответствующих сайтах объявления об обмене иностранной валюты на национальную от 10 тысяч до 20 тысяч долларов США. Заманивали потенциальных жертв-клиентов выгодным курсом. В дальнейшем заранее арендовали по поддельным документам помещения, оборудованного под пункт обмена валют. В определенное время клиент приходил к пункту, передавал деньги в окошко, но назад их не получал. Мошенники исчезали вместе со средствами через запасной выход.

В рамках уголовного производства полицейские доказали их причастность к совершению нескольких аналогичных правонарушений на территории столицы. На их счету 12 эпизодов. Сумма средств, которой они завладели составляет 11,7 млн гривен.

Вчера, 4 мая, на основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве Нацполиции, сотрудники уголовного розыска и следственного управления столичной полиции с привлечением полка полиции особого назначения задержали мошенников-валютчиков по месту их временного проживания.

Задержанным сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания и ожидают избрании им меры пресечения.

Следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНН, киберполиции задержала мошенников, которыми руководил заключенный с Луганской области.