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Чоловік, який облаштував у столиці липові обмінники, отримав п’ять років в’язниці

Чоловік, який облаштував у столиці липові обмінники, отримав п’ять років в’язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Дарницький суд столиці виніс вирок у справі псевдо валютника – чоловікові призначене покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці повідомляють, що зловмисник, уродженець Запорізької області, винаймав приміщення та облаштовував там фальшиві кіоски з обміну валют. Після того, як клієнт передавав гроші для обміну, спритник втікав через запасний вихід. Тепер наступні п’ять років чоловік проведе у в’язниці.

Чоловік розміщував на спеціалізованих сайтах оголошення про обмін валют за вигідним курсом. За чужим паспортом він орендував приміщення, де облаштовував “псевдообмінник”, домовлявся з клієнтами про зустріч, отримував гроші, а потім йшов до іншої кімнати для нібито перерахунку грошей, а насправді втікав через інший вихід.
У судовому засіданні обвинувачений повністю визначив свою вину.

Вироком Дарницького районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, засудили до п’яти років позбавлення волі.

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