Мужчина, который устроил в столице липовые обменники, получил пять лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Дарницкий суд столицы вынес приговор по делу псевдо валютчика - мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
Правоохранители сообщают, что злоумышленник, уроженец Запорожской области, снимал помещения и обустраивал там фальшивые киоски по обмену валют. После того, как клиент передавал деньги для обмена, ловкач бежал через запасной выход. Теперь следующие пять лет человек проведет в тюрьме.
Мужчина размещал на специализированных сайтах объявления об обмене валют по выгодному курсу. По чужому паспорту он арендовал помещение, где обустраивал "псевдообминник", договаривался с клиентами о встрече, получал деньги, а потом шел в другую комнату для якобы пересчете денег, а на самом деле бежал через другой выход.
В судебном заседании обвиняемый полностью определил свою вину.
Приговором Дарницкого районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, приговорили к пяти годам лишения свободы.