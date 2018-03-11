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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44779 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49354 просмотра

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Мужчина, который устроил в столице липовые обменники, получил пять лет тюрьмы

Мужчина, который устроил в столице липовые обменники, получил пять лет тюрьмы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Дарницкий суд столицы вынес приговор по делу псевдо валютчика - мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители сообщают, что злоумышленник, уроженец Запорожской области, снимал помещения и обустраивал там фальшивые киоски по обмену валют. После того, как клиент передавал деньги для обмена, ловкач бежал через запасной выход. Теперь следующие пять лет человек проведет в тюрьме.

Мужчина размещал на специализированных сайтах объявления об обмене валют по выгодному курсу. По чужому паспорту он арендовал помещение, где обустраивал "псевдообминник", договаривался с клиентами о встрече, получал деньги, а потом шел в другую комнату для якобы пересчете денег, а на самом деле бежал через другой выход.
В судебном заседании обвиняемый полностью определил свою вину.

Приговором Дарницкого районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, приговорили к пяти годам лишения свободы.

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