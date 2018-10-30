В Киеве задержали валютного афериста с крупной суммой долларов

“Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленник оформил арендованный офис как отделение банка для VIP клиентов, нанял работницу и разместил объявление об обмене валюты по выгодному курсу. При обслуживании первого клиента человек исчез с деньгами потерпевшего. Правоохранители нашли афериста, изъяли доллары и вернули владельцу.

“Во время проверки мы установили, что арендованный у владельца первый этаж одного из домов на улице Жилянской уже переоборудовали под финансовое учреждение. Это был якобы банк, а по документам — закрытое акционерное общество, которое имеет название, состоящее из наименования двух ликвидированных банков. Злоумышленник несколько раз размещал объявления на сайте о том, что банк предоставляет услуги VIP-клиентам и по выгодному курсу обменяет от 120 до 180 тысяч долларов США. Конечно, о сделке должны были заранее договориться в разговоре по телефону”, - прокомментировал начальник отдела по борьбе с преступными проявлениями, связанными с деятельностью радикальных молодежных группировок, и раскрытия преступлений, совершенных иностранцами и в отношении них, управления уголовного розыска ГУ НПУ в г.Киеве Сергей Преутеса.

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По данным полиции, инцидент произошел сразу после открытия офиса в 09:00. В помещении “банка” находилась одна работница — 59-летняя киевлянка, которая была и кассиром и менеджером, а также 40-летний уроженец Киевской области. Именно ему женщина передала 120 тысяч долларов США, которые клиент собирался обменять. Мужчина пошел за гривнами и исчез.

“Мы нашли злоумышленника, который уехал с места происшествия на автомобиле, за несколько кварталов. В салоне машины изъяли доллары потерпевшего. Теперь устанавливаем все обстоятельства, имел ли мужчина помощников, причастных к сделке”, - разъяснил Сергей Преутеса.

За содеянное мошенничество в особо крупных размерах злоумышленнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Шевченковский районный суд признал виновным мужчину, который обманул граждан на 165 тыс. долларов США, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.