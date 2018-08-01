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Валютного шахрая засудили на 9 років за ошуканство

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Суд визнав винним чоловіка, який ошукав громадян на 165 тис. доларів США, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 9 років. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

Валютного шахрая засудили на 9 років за ошуканство

“За підтримання державного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 10 у ході судового розгляду повністю доведено вину валютного шахрая, який шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян на загальну суму 165 тисяч доларів США. Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 30 липня 2018 року чоловіку призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року обвинувачений, використовуючи завідомо підроблені документи, орендував приміщення на території міста Києва, що були оснащенні двома входами, та переобладнував їх у імпровізовані пункти обміну валют. Надалі, щоб заманити потенційних клієнтів, зловмисник викладав в Інтернет оголошення щодо обміну валюти за привабливим курсом.

У подальшому, отримавши від клієнта грошові кошти для обміну, зловмисник блокував магнітний замок у приміщенні та з грошовими коштами покидав місце злочину через запасний вихід.

Працівники Шевченківського УП ГУНП у м. Києві затримали зловмисника у березні 2016 року у м. Харкові.

За наслідками судового розгляду прокурором було повністю доведено вину шахрая у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

Обраний зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд продовжив до набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року у Києві до 8 і 9 років тюрми засудили шахраїв, які незаконно придбали нерухомість на суму понад 33 млн грн.

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