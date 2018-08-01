Валютного мошенника осудили на 9 лет за обман

“При поддержке стороны государственного обвинения Киевской местной прокуратурой № 10 в ходе судебного разбирательства полностью доказана вина валютного мошенника, который путем обмана завладел денежными средствами граждан на общую сумму 165 тысяч долларов США. Приговором Шевченковского районного суда г. Киева от 30 июля 2018 года мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества”, - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с декабря 2015 по февраль 2016 года обвиняемый, используя заведомо поддельные документы, арендовал помещения на территории города Киева, которые были оснащены двумя входами, и переоборудовал их в импровизированные пункты обмена валют. В дальнейшем, чтобы заманить потенциальных клиентов, злоумышленник выкладывал в Интернет объявления по обмену валюты по привлекательному курсу.

В дальнейшем, получив от клиента денежные средства для обмена, злоумышленник блокировал магнитный замок в помещении и с денежными средствами покидал место преступления через запасной выход.

Работники Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве задержали злоумышленника в марте 2016 года в г. Харькове.

По результатам судебного рассмотрения прокурором было полностью доказана вина мошенника в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Избранную лоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей суд продолжил до вступления приговора в законную силу.

Напомним, в октябре 2015 года в Киеве к 8 и 9 лет тюрьмы приговорили мошенников, которые незаконно приобрели недвижимость на сумму более 33 млн грн.