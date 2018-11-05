Чеські правоохоронці звільнили Андрія Лозового
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Народний депутат України Андрій Лозовий прокоментував своє затримання у столиці Чеської республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку нардепа.
“Звільнили. Дякую Олегу Ляшко, Сергію Князєву (голова Національної поліції України — ред.), В’ячеславу Аброськіну (перший заступник голови Національної поліції — ред.), Павлу Клімкіну (очільник МЗС України — ред.), Ігорю Мосійчуку, послу Євгену Перебийносу, консулу Валерію Борисову і офіцеру безпеки посольства Віталію Бабіцькому та усім небайдужим”, — зазначив у дописі нардеп.
Він також додав, що: “став жертвою валютних аферистів. Помічник міняв кошти — і йому дали фальшиві (він зараз в поліції в Україні пише про це заяву)”.
Коментуючи затримання він повідомив: “був в Празі. Хотів купити в duty free подарунок мамі... і виявилося, що гроші — фальшиві. Оскільки в чеському законодавстві спроба розрахуватися фальшивими коштами прирівнюється до їх виробництва — мене затримали. Зняли з літака. Як в кіно. Завезли у найближчий відділок. 8 годин тримали там. Але, зрештою, розібралися, що я не скоїв злочин, а навпаки — став жертвою шахраїв, тому в провадженні чеської поліції я проходжу як потерпілий”.
Нагадуємо, раніше стало відомо, що Андрія Лозового затримали в аеропорту Праги з фальшивими грошима.