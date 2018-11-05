Чешские правоохранители освободили Андрея Лозового
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Народный депутат Украины Андрей Лозовой прокомментировал свое задержание в столице Чешской республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу нардепа.
“Освободили. Спасибо Олегу Ляшко, Сергей Князеву (глава Национальной полиции Украины — ред.), Вячеславу Аброськину (первый заместитель главы Национальной полиции — ред.), Павел Климкин (глава МИД Украины — ред.), Игорь Мосийчук, послу Евгению Перебыйносу, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию Бабицкому и всем неравнодушным”, — отметил в заметке нардеп.
Он также добавил, что: “стал жертвой валютных аферистов. помощник менял средства — и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление)”.
Комментируя задержания он сообщил: “был в Праге. Хотел купить в duty free подарок маме... и оказалось, что деньги — фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству — меня задержали. Сняли с самолета. Как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там. Но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот — стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший”.
Напоминаем, ранее стало известно, что Андрея Лозового задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами.