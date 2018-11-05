Андрія Лозового затримали в аеропорту Праги з фальшивими грошима
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Празі під час вильоту на Київ поліція затримала Андрія Лозового. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook народного депутата та лідера “Радикальної партії” Олега Ляшка.
“У Празі під час вильоту на Київ поліція затримала Андрія Лозового. Зі слів самого Андрія, з яким я щойно говорив, в аеропорту він купляв подарунок мамі, але євро, якими він хотів розрахуватися, виявилися фальшивими. Їх помічнику Лозового „обміняли“ в одному з київських обмінників”, — повідомив Ляшко.
Він також додав, що: “Валютних кидал зараз вже шукає наша поліція, бо „обмінник“ зник. Ну а чешська поліція, я сподіваюся, негайно звільнить Лозового, який став жертвою обману валютних шахраїв, яких напевне кришує влада, інакше б вони не діяли так зухвало”.
Нардеп також додав, що очікує коли сам Лозовий безпосередньо повідомить деталі даної історії.