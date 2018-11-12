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Горе-шахрая упіймали з 50 тисячами євро у портфелі

Горе-шахрая упіймали з 50 тисячами євро у портфелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Зловмисника, який у фіктивному обміннику заволодів коштами клієнта у сумі 50 тис. євро, взято під варту. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН. 

“За клопотанням столичної прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 23-річному зловмиснику, який у фіктивному пункті обміну валют заволодів коштами громадянина у сумі 50 тис. євро”, — йдеться у повідомленні.

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Правопорушник заздалегідь винайняв офісне приміщення на вул. Урлівській, яке облаштував під пункт обміну валют. Після цього розмістив в мережі Інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом.

Потерпілий, знайшовши оголошення на сайті, зайшов до цього приміщення і намагався поміняти 50 тис. євро. Отримавши від чоловіка грошові кошти, зловмисник разом з валютою покинув приміщення через спеціально підготовлений отвір у стіні.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців грабіжника вдалося затримати по “гарячих слідах”.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 186 КК України.

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За грабіж в особливо великих розмірах зловмиснику загрожує від 8 до 13 років ув’язнення з конфіскацією.

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві затримали валютного шахрая з великою сумою доларів.

Зазначимо, що 5 листопада в аеропорту Праги з фальшивими євро затримали народного депутата України від фракції Радикальної партії Андрія Лозового. Після перевірки інформації чеські правоохоронці відпустили парламентаря.

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