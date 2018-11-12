Горе-афериста поймали с 50 тысячами евро в портфеле
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Злоумышленника, который в фиктивном обменнике завладел средствами клиента в сумме 50 тыс. евро, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“По ходатайству столичной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 23-летнему злоумышленнику, который в фиктивном пункте обмена валют завладел средствами гражданина в сумме 50 тыс. евро”, — говорится в сообщении.
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Правонарушитель заранее снял офисное помещение на ул. Урловской, которое переоборудовал под пункт обмена валют. После этого разместил в сети Интернет объявление об обмене валют по выгодному курсу.
Потерпевший, найдя объявление на сайте, зашел в это помещение и пытался поменять 50 тыс. евро. Получив от мужчины денежные средства, злоумышленник вместе с валютой покинул помещение через специально подготовленное отверстие в стене.
Благодаря оперативному реагированию правоохранителей грабителя удалось задержать по “горячим следам”.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 186 УК Украины.
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За грабеж в особо крупных размерах злоумышленнику грозит от 8 до 13 лет заключения с конфискацией.
Напомним, 30 октября в Киеве задержали валютного мошенника с большой суммой долларов.
Отметим, что 5 ноября в аэропорту Праги с фальшивыми евро задержали народного депутата Украины от фракции Радикальной партии Андрея Лозового. После проверки информации чешские правоохранители отпустили парламентария.