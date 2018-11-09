"Кримінальний авторитет" хотів за 5 тис. дол. відкупитися від СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Полтавській області затримано місцевого "кримінального авторитета" на пропозиції хабара співробітнику СБУ. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що представник кримінальних кіл регіону запропонував оперуповноваженому обласного управління СБУ 5 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у СБУ, у таку суму зловмисник оцінив сприяння правоохоронця у вирішенні питання щодо припинення кримінального провадження за нелегальне функціонування автозаправної станції в одному із населених пунктів області та невжиття відповідних заходів правового реагування. Після отримання протиправної пропозиції оперативник відразу звернувся до внутрішньої безпеки СБУ.
"Правоохоронці затримали "авторитета" в одному із населених пунктів Полтавщини згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби передачі чергової суми обіцяного "гонорару". У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - зазначили у СБУ.
Нагадаємо, у Житомирі на отриманні неправомірної вигоди у сумі дві тисячі доларів США було викрито прокурора.