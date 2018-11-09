СБУ упіймала прокурора на крупному хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Житомирі на отриманні неправомірної вигоди у сумі дві тисячі доларів США було викрито прокурора. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
“У п’ятницю, 9 листопада 2018 року, безпосередньо після отримання коштів у розмірі 2 тисячі доларів США, за оперативного супроводу управління Служби безпеки України в Житомирській області, зазначеного прокурора затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі)”, — йдеться у повідомленні.
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Оперативники спецслужби встановили, що прокурор вимагав від місцевого підприємця 2000 доларів. За вказану суму зловмисник обіцяв не подавати позов до суду про визнання недійсним договору оренди комплексу гідротехнічних споруд на території однієї з сільських рад.
Зловмисника затримали поблизу місця роботи після одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільними зусиллями СБУ, ГПУ та НПУ.
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Раніше НАБУ разом з Генеральною інспекцією ГПУ викрили на отриманні 15 тис. дол. хабара старшого прокурора ГПУ. Також київського прокурора піймали на хабарі 22,5 тисячі доларів.