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Військова прокуратура затримала групу поліцейських на хабарі у 50 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У понеділок військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України задокументувала факт вимагання та отримання офіцерами поліції неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч доларів США. Про це інформує УНН із посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

“Установлено, що організатор злочинної групи „перевертнів в погонах“, оперуповноважений відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків Управління протидії наркозлочинності ГУ НП у м. Києві, капітан поліції М. висунув громадянину України вимогу про передачу йому грошових коштів в розмірі 50 тисяч доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв не реєструвати щодо останнього додатковий епізод за ст. 306 КК України та не ініціювати питання про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки у даний час щодо цього громадянина слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування за ст. 311 КК України „Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів“”, — йдеться у повідомленні.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у подальшому встановлено, що “організатор” до своєї злочинної діяльності залучив ще двох офіцерів поліції — співробітників підрозділів ГУ НП в м. Києві. Обидва цих правоохоронці входили до складу групи слідчих та мали повноваження на прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо зазначеного громадянина України.

Отже, 22.10.2018 двоє вищевказаних офіцерів поліції, діючи в інтересах організатора злочинного угрупування, одержали від посередника всю суму неправомірної вигоди в розмірі 50 тисяч доларів США. Цей факт задокументовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

“Після отримання вказаної суми обох учасників злочинної групи — капітана поліції, старшого слідчого слідчого відділу та лейтенанта, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві затримано за оперативного супроводження співробітників Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області”, — зазначають у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Грошові кошти в затриманих вилучено.

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії з метою встановлення місцезнаходження організатора злочинної групи — капітана та його затримання.

Щодо всіх фігурантів зазначеної справи готується підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як раніше інформував УНН, у Києві біля метро “Нивки” на хабарі затримали співробітника поліції.

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