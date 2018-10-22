У Києві на хабарі затримали поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві біля метро “Нивки” на хабарі затримали співробітника поліції, передає УНН із посиланням на очевидців.
Як повідомили очевидці, ймовірно, йдеться про великий хабар, оскільки на місці були співробітники СБУ.
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Крім того, під час затримання на місці події працювали співробітники прокуратури та поліції.
Нагадаємо, у Дніпрі затримали на хабарі старшого оперуповноваженого кримінальної поліції.