Военная прокуратура задержала группу полицейских на взятке в 50 тысяч долларов

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 49716 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114235 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122254 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161580 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150558 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139420 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129846 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176697 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118239 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141766 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 51889 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 36072 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 39401 просмотра
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 27812 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 33809 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 141263 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 176693 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 185111 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195766 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 253034 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 161577 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106001 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110356 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112362 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111698 просмотра
Актуальное
Военная прокуратура задержала группу полицейских на взятке в 50 тысяч долларов

Военная прокуратура задержала группу полицейских на взятке в 50 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 30830 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В понедельник военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения офицерами полиции неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

“Установлено, что организатор преступной группы „оборотней в погонах“, оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управление противодействия наркопреступности ГУ ЧП в г. Киеве, капитан полиции М. выдвинул гражданину Украины требование о передаче ему денежных средств в размере 50 тысяч долларов США. За указанную сумму злоумышленник обещал не регистрировать относительно последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в настоящее время в отношении этого гражданина следственным отделом Подольского УП ГУ ЧП в г.. Киеве проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины „Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров“”, — говорится в сообщении.

В ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в дальнейшем установлено, что “организатор” к своей преступной деятельности привлек ещё двух офицеров полиции — сотрудников подразделений ГУ ЧП в г. Киеве. Оба этих правоохранителя входили в состав группы следователей и имели полномочия на принятие процессуальных решений в уголовном производстве по данному гражданина Украины.

Итак, 22.10.2018 двое вышеуказанных офицеров полиции, действуя в интересах организатора преступной группировки, получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США. Этот факт задокументирован во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

“После получения указанной суммы обоих участников преступной группы — капитана полиции, старшего следователя следственного отдела и лейтенанта, следственного отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве задержали при оперативном сопровождении сотрудников Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области”, — отмечают в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украина.

Денежные средства у задержанных изъято.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления местонахождения организатора преступной группы — капитана и его задержания.

По всем фигурантов данного дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее информировал УНН, в Киеве возле метро “Нивки” на взятке задержали сотрудника полиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы