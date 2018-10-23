Военная прокуратура задержала группу полицейских на взятке в 50 тысяч долларов

“Установлено, что организатор преступной группы „оборотней в погонах“, оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управление противодействия наркопреступности ГУ ЧП в г. Киеве, капитан полиции М. выдвинул гражданину Украины требование о передаче ему денежных средств в размере 50 тысяч долларов США. За указанную сумму злоумышленник обещал не регистрировать относительно последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в настоящее время в отношении этого гражданина следственным отделом Подольского УП ГУ ЧП в г.. Киеве проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины „Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров“”, — говорится в сообщении.

В ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в дальнейшем установлено, что “организатор” к своей преступной деятельности привлек ещё двух офицеров полиции — сотрудников подразделений ГУ ЧП в г. Киеве. Оба этих правоохранителя входили в состав группы следователей и имели полномочия на принятие процессуальных решений в уголовном производстве по данному гражданина Украины.

Итак, 22.10.2018 двое вышеуказанных офицеров полиции, действуя в интересах организатора преступной группировки, получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США. Этот факт задокументирован во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

“После получения указанной суммы обоих участников преступной группы — капитана полиции, старшего следователя следственного отдела и лейтенанта, следственного отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве задержали при оперативном сопровождении сотрудников Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области”, — отмечают в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украина.

Денежные средства у задержанных изъято.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления местонахождения организатора преступной группы — капитана и его задержания.

По всем фигурантов данного дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее информировал УНН, в Киеве возле метро “Нивки” на взятке задержали сотрудника полиции.