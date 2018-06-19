Київського прокурора піймали на хабарі 22,5 тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Під час одержання хабара викрито працівника прокуратури міста Києва та колишнього працівника Генпрокуратури. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“18 червня 2018 року колишній працівник Генпрокуратури, перебуваючи у приміщенні кафе у м. Києві, отримав для себе та прокурора місцевої прокуратури від одного із громадян останню частину неправомірної вигоди в розмірі 20 тис. доларів США. Обох зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України”, — йдеться у повідомленні.
У ході досудового розслідування встановлено, що прокурор однієї з місцевих прокуратур м. Києва, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою із колишнім працівником Генеральної прокуратури України з вересня 2017 року вимагали у двох громадян неправомірну вигоду в розмірі 22,5 тисячі доларів США за неповідомлення одному з них про підозру у кримінальному провадженні.
На теперішній час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Дане кримінальне провадження відкрито у рамках ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, одержання хабара у особливо великому розмірі). Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснює генінспекція ГПУ. Розслідування проводять слідчі ГСУ СБУ за оперативного супроводження ДЗЕ НПУ.
Нагадаємо, донецький прокурор попався на хабарі у розмірі 15 тисяч доларів.