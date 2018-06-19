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Киевского прокурора поймали на взятке 22,5 тысячи долларов

Киевского прокурора поймали на взятке 22,5 тысячи долларов

Киев  •  УНН

 • 16433 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. При получении взятки разоблачен работник прокуратуры города Киева и бывший сотрудник Генпрокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Киева Украины, передает УНН.

“18 июня 2018 года бывший работник Генпрокуратуры, находясь в помещении кафе в г.Киеве, получил для себя и прокурора местной прокуратуры от одного из граждан последнюю часть неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долларов США. Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины”, - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор одной из местных прокуратур г.Киева, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником Генеральной прокуратуры Украины с сентября 2017 года вымогали у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22,5 тысяч долларов США за несообщение одному из них о подозрении в уголовном производстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Данное уголовное производство открыто в рамках ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, получение взятки в особо крупном размере). Надзор за досудебным расследованием в форме процессуального руководства осуществляет генинспекция ГПУ. Расследование проводят следователи ГСУ СБУ по оперативному сопровождению ДЗЭ НПУ.

Напомним, донецкий прокурор попался на взятке в 15 тысяч долларов.

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