Киевского прокурора поймали на взятке 22,5 тысячи долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. При получении взятки разоблачен работник прокуратуры города Киева и бывший сотрудник Генпрокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Киева Украины, передает УНН.
“18 июня 2018 года бывший работник Генпрокуратуры, находясь в помещении кафе в г.Киеве, получил для себя и прокурора местной прокуратуры от одного из граждан последнюю часть неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долларов США. Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины”, - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор одной из местных прокуратур г.Киева, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником Генеральной прокуратуры Украины с сентября 2017 года вымогали у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22,5 тысяч долларов США за несообщение одному из них о подозрении в уголовном производстве.
В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Данное уголовное производство открыто в рамках ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, получение взятки в особо крупном размере). Надзор за досудебным расследованием в форме процессуального руководства осуществляет генинспекция ГПУ. Расследование проводят следователи ГСУ СБУ по оперативному сопровождению ДЗЭ НПУ.
Напомним, донецкий прокурор попался на взятке в 15 тысяч долларов.