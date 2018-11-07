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Затримання полковника Генштабу ЗСУ на хабарі: прокуратура не виключила справ проти генералів

Затримання полковника Генштабу ЗСУ на хабарі: прокуратура не виключила справ проти генералів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону не виключила притягнення до відповідальності генералів Генштабу ЗСУ у кримінальному провадженні щодо отримання хабара начальником управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ – заступником начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ за переведення військовослужбовця до іншої частини. Про це сьогодні повідомив на брифінгу військовий прокурор Київського гарнізону Центрального регіону України Євген Гладій, передає УНН.

За його словами, прокуратура наразі готує підозру затриманому полковнику, начальнику управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ – заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

"Сьогодні останньому буде оголошено про підозру і завтра будуть подані клопотання про застосування до нього запобіжного заходу і про відсторонення його від посади", - сказав він.

"Хочу зазначити, що негласними слідчими діями ряд посадових осіб, ті, які є вищими за посадами, зафіксовані спілкування з приводу вирішення питання переводу військовослужбовця до іншої військової частини. На даний час, матеріали слідчих дій ще не розсекречені, тому озвучити прізвища цих осіб на даний час не можливо", - сказав Гладій.

Він уточнив, що вже в межах цього кримінального провадження буде досліджуватися і роль командування вищого рівня у вчиненні цього злочину.

У свою чергу військовий прокурор Центрального регіону Горигорій Рябенко зазначив, що переведення з однієї військової частини до іншої не входило до посадових обов'язків затриманого на хабарі полковника.

"Безумовно, що протягом кількох місяців, під час яких він відпрацьовував отримання коштів і хотів заробити таким чином додаткові кошти, він звертався до тих осіб, в тому числі, з генеральськими званнями, які мали таку можливість. Ні прізвищ, ні посад ми зараз не озвучуємо, тому що мова йде про перші години розслідування. Але про те, що мова йде про високопосадовців, це можна сказати", - пояснив військовий прокурор Центрального регіону.

Нагадаємо, правоохоронці затримали на отриманні 1 тис. дол. начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ – заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

Як повідомляв УНН, у військових комісаріатах Міністерства оборони України найбільш поширене хабарництво у порівнянні з іншими структурними підрозділами відомства.

Раніше заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що правоохоронні органи з 2014 року затримали 127 співробітників військових комісаріатів за звільнення від призову за хабарі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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