Затримання полковника Генштабу ЗСУ на хабарі: прокуратура не виключила справ проти генералів

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону не виключила притягнення до відповідальності генералів Генштабу ЗСУ у кримінальному провадженні щодо отримання хабара начальником управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ – заступником начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ за переведення військовослужбовця до іншої частини. Про це сьогодні повідомив на брифінгу військовий прокурор Київського гарнізону Центрального регіону України Євген Гладій, передає УНН.