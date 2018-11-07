На хабарі затримали посадовця штабу ЗСУ з питань моралі

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці затримали на отриманні 1 тис. дол. начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ – заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

За інформацією Матіоса, сьогодні військові прокурори Київського гарнізону спільно з співробітниками “К” СБУ у Києві затримали за отримання “хабара” полковника Г., який займає посаду начальника управління морально — психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) — заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, яке підпорядковане безпосередньо Генеральному штабу Збройних Сил України.

“Вказаний „душпастир“ наших військових вимагав та одержав 1000 доларів за вплив на прийняття рішення відповідними військовими службовими особами щодо переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої”, — пояснив він.

Матіос констатував: “Які "морально-психологічні“ кадри — такі і сумні "здобутки" в протидії ПТСР та психологічних проблем серед наших військових. Будемо лупити цю скалу бездушності і далі”.

Як повідомляв УНН, у військових комісаріатах Міністерства оборони України найбільш поширене хабарництво у порівнянні з іншими структурними підрозділами відомства. 

Раніше Матіос повідомив, що правоохоронні органи з 2014 року затримали 127 співробітників військових комісаріатів за звільнення від призову за хабарі.

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