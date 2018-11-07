На взятке задержали чиновника штаба ВСУ по вопросам морали

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107595 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115205 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153307 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146982 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137657 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128768 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173012 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118123 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141674 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На взятке задержали чиновника штаба ВСУ по вопросам морали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители задержали на получении 1 тыс. долл. начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

По информации Матиоса, сегодня военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками "К" СБУ в Киеве задержали за получение "взятки" полковника Г., который занимает должность начальника управления морально - психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины.

"Указанный "пастырь" наших военных требовал и получил 1000 долларов за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую", - пояснил он.

Матиос констатировал: "Какие "морально-психологические" кадры - такие и грустные "достижения" в противодействии ПТСР и психологических проблем среди наших военных. Будем бить эту скалу бездушия и дальше".

Как сообщал УНН, в военных комиссариатах Министерства обороны Украины наиболее распространено взяточничество по сравнению с другими структурными подразделениями ведомства.

Ранее Матиос сообщил, что правоохранительные органы с 2014 года задержали 127 сотрудников военных комиссариатов за освобождение от призыва за взятки.

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