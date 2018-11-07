На взятке задержали чиновника штаба ВСУ по вопросам морали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители задержали на получении 1 тыс. долл. начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск - заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
По информации Матиоса, сегодня военные прокуроры Киевского гарнизона совместно с сотрудниками "К" СБУ в Киеве задержали за получение "взятки" полковника Г., который занимает должность начальника управления морально - психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины, которое подчинено непосредственно Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины.
"Указанный "пастырь" наших военных требовал и получил 1000 долларов за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую", - пояснил он.
Матиос констатировал: "Какие "морально-психологические" кадры - такие и грустные "достижения" в противодействии ПТСР и психологических проблем среди наших военных. Будем бить эту скалу бездушия и дальше".
Как сообщал УНН, в военных комиссариатах Министерства обороны Украины наиболее распространено взяточничество по сравнению с другими структурными подразделениями ведомства.
Ранее Матиос сообщил, что правоохранительные органы с 2014 года задержали 127 сотрудников военных комиссариатов за освобождение от призыва за взятки.