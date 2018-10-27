Правоохоронці з 2014 року затримали 127 працівників військкоматів за хабарі – Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронні органи з 2014 року затримали 127 співробітників військових комісаріатів за звільнення від призову за хабарі. Про це розповів в інтерв’ю DT.UA заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
"Ми зупинили отримання хабарів. З 2014-го по сьогоднішній день за звільнення від призову за хабарі 127 працівників військкоматів затримані і віддані під суд. Уже засуджено 95 осіб", - сказав Матіос.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці з 2014 року вилучили 9 тис. гранат, 212 мін і 15 тонн вибухівки
Як повідомляв УНН, 11 жовтня в Одесі правоохоронці затримали на хабарі працівника обласного військкомату.