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Правоохоронці з 2014 року затримали 127 працівників військкоматів за хабарі – Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронні органи з 2014 року затримали 127 співробітників військових комісаріатів за звільнення від призову за хабарі. Про це розповів в інтерв’ю DT.UA заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

"Ми зупинили отримання хабарів. З 2014-го по сьогоднішній день за звільнення від призову за хабарі 127 працівників військкоматів затримані і віддані під суд. Уже засуджено 95 осіб", - сказав Матіос.

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Як повідомляв УНН, 11 жовтня в Одесі правоохоронці затримали на хабарі працівника обласного військкомату.

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