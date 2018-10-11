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В Одесі на "гарячому" затримали військового комісара-хабарника

В Одесі на "гарячому" затримали військового комісара-хабарника

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Одесі правоохоронці затримали на хабарі працівника обласного військкомату. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

“Правоохоронці затримали хабарника у робочому кабінеті під час одержання чергового хабара у розмірі 3 тисячі американських доларів”, — йдеться у повідомленні.

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Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на систематичному отриманні хабарів посадовця Одеського обласного військового комісаріату.

Оперативники спецслужби встановили, що співробітник відділу комплектування і призову налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квітку про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров’я.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

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Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб можливо причетних до протиправної діяльності.

Раніше у Києві упіймали на хабарі військового за працевлаштування миротворця в Конго.

Українські Національні Новини

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