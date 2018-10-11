В Одесі на "гарячому" затримали військового комісара-хабарника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Одесі правоохоронці затримали на хабарі працівника обласного військкомату. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
“Правоохоронці затримали хабарника у робочому кабінеті під час одержання чергового хабара у розмірі 3 тисячі американських доларів”, — йдеться у повідомленні.
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Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на систематичному отриманні хабарів посадовця Одеського обласного військового комісаріату.
Оперативники спецслужби встановили, що співробітник відділу комплектування і призову налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квітку про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров’я.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.
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Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб можливо причетних до протиправної діяльності.
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