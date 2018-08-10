Хабарниця з одеського главку Нацполіції збирала бакшиш золотом і валютою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Одесі Служба безпеки України затримала на хабарі чиновницю райвідділу Нацполіції. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук у робочому кабінеті чиновниці та виявили кошти загальною сумою майже 4 тисячі американських доларів США та 15 виробів із золота”, — зазначається у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що, використовуючи службове становище, заступник очільника райвідділу — керівник слідчого відділу систематично вимагала неправомірну вигоду від фігурантів справ за прискорення слідства, завершення досудового розслідування в їхніх інтересах та направлення матеріалів до суду.
Оперативники спецслужби затримали підполковника поліції в центрі міста під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 3 тисячі доларів США. За вказану суму зловмисниця обіцяла потерпілому сприяння у справі стосовно шахрайства завершити слідство та скерувати матеріали до суду.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення інших епізодів протиправної діяльності.
Операція з викриття хабарниці проводилася спільно з регіональним підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону.
Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про “хет-трик дня” — упродовж 9 серпня правоохоронці затримали трьох найвищих посадовців силових і фіскальних органів на фактах корупції — хабарях 50 тис. та двічі - по 20 тис. доларів.
Бакшиш (з перс.) — хабар, дарунок. У східних народів вважається нормою, оскільки є винагородою за будь-що (в основному, чиновництву).