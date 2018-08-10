Взяточница из одесского главка Нацполиции собирала бакшиш золотом и валютой

“В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированный обыск в рабочем кабинете чиновницы и обнаружили денежные средства общей суммой почти 4 тысячи американских долларов США и 15 изделий из золота”, — отмечается в сообщении.

Правоохранители установили, что, используя служебное положение, заместитель главы райотдела — руководитель следственного отдела систематически требовала неправомерную выгоду от фигурантов дел для ускорения следствия, завершения досудебного расследования в их интересах и направления материалов в суд.

Оперативники спецслужбы задержали подполковника полиции в центре города во время получения неправомерной выгоды в размере 3 тысяч долларов США. За указанную сумму злоумышленница обещала пострадавшему содействие в деле в отношении мошенничества завершить следствие и направить материалы в суд.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других эпизодов противоправной деятельности.

Операция по разоблачению взяточницы проводилась совместно с региональным подразделением внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о “хет-трике дня” — в течение 9 августа правоохранители задержали трех высших должностных лиц силовых и фискальных органов на фактах коррупции — взятках 50 тыс. и дважды - по 20 тыс. долларов.

Бакшиш (с перс.) — взятка, подарок. У восточных народов считается нормой, поскольку является вознаграждением за что-либо (в основном, чиновничеству).