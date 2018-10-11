В Одессе с поличным задержан военный комиссар-взяточник
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Одессе правоохранители задержали на взятке работника областного военкомата. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
“Правоохранители задержали взяточника в рабочем кабинете при получении очередной взятки в размере 3 тысячи долларов США”, — говорится в сообщении.
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в систематическом получении взяток чиновника Одесского областного военного комиссариата.
Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник отдела комплектования и призыва наладил механизм получения неправомерной выгоды от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.
Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
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Продолжаются следственные действия для установления других лиц возможно причастных к противоправной деятельности.
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