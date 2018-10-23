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Правоохоронці з 2014 року вилучили 9 тис. гранат, 212 мін і 15 тонн вибухівки - Матіос

Правоохоронці з 2014 року вилучили 9 тис. гранат, 212 мін і 15 тонн вибухівки - Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Правоохоронні органи з 2014 по 2018 рік вилучили 9 тис. гранат, 212 мін, 15 тонн вибухівки, 4,5 тис. одиниць нарізної зброї тощо. Про це сьогодні розповів в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“За неповними даними, за цей період (з 2014 по 2018 рік — ред.) було вилучено правоохоронними органами гладкоствольної зброї близько 400 одиниць, нарізної — 4,5 тис. одиниць, іншої вогнепальної (стартові пістолети тощо) — 3,7 тис. Гранатометів та реактивних систем — 246, патронів — 900 тис., гранат — 9 тис. 20, мін — 212, саморобних вибухових пристроїв — 1 тис. 127 одиниць, вибухових речовин — 15 тонн (вибухівка в різних модифікаціях)”, — розповів він.

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Крім того, за словами Матіоса, загалом по державі з 2014 по 2018 рік зареєстровано було всіма правоохоронними органами 12 тис. 37 кримінальних правопорушень, вчинених з використанням зброї та боєприпасів. Йдеться, уточнив він, про незаконне поводження зі зброєю, розбої, грабежі, де фігурувала зброя.

Найбільше таких злочинів, зауважив Матіос, було зафіксовано у 2015 та 2016 роках.

Раніше заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в Україні "гуляє" близько 400 тис. одиниць необлікованої зброї, яка, на його переконання, завезена з зони бойових дій на Донбасі.

Українські Національні Новини

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