Правоохоронці з 2014 року вилучили 9 тис. гранат, 212 мін і 15 тонн вибухівки - Матіос

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Правоохоронні органи з 2014 по 2018 рік вилучили 9 тис. гранат, 212 мін, 15 тонн вибухівки, 4,5 тис. одиниць нарізної зброї тощо. Про це сьогодні розповів в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.