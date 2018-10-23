Матіос розповів, що має два нагородні пістолети і мисливський карабін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос має два нагородних пістолети і мисливський карабін. Про це він сам сьогодні розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Маю три одиниці вогнепальної зброї: мисливський карабін „Сайга“ і два нагородні пістолети — „ТТ“ (радянського зразка 1937 року випуску) і нагородний пістолет „Глок“ від голови СБУ, коли я там служив”, — сказав він.
Раніше заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в Україні "гуляє" близько 400 тис. одиниць необлікованої зброї, яка, на його переконання, завезена з зони бойових дій на Донбасі.