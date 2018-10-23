Матиос рассказал, что имеет два наградные пистолеты и охотничий карабин

"У меня три единицы огнестрельного оружия: охотничий карабин "Сайга" и два наградные пистолеты - "ТТ" (советского образца 1937 года выпуска) и наградной пистолет "Глок" от главы СБУ, когда я там служил", - сказал он.

Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в Украине "гуляет" около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, которое, по его убеждению, завезенно из зоны боевых действий на Донбассе.