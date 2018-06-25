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Матіос розповів, скільки зброї з Донбасу "гуляє" державою

Матіос розповів, скільки зброї з Донбасу "гуляє" державою

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в Україні "гуляє" близько 400 тис. одиниць необлікованої зброї, яка, на його переконання, завезена з зони бойових дій на Донбасі. Про це він написав у блозі на УНН.

"У нас в державі за 4 останні роки понад 40 тисяч проваджень за незаконний обіг зброї. Я не знаю і сумніваюся, що стільки зброї залишилося в обігу з часів Другої світової війни. Де взялися ці 40 тисяч автоматів, пістолетів, патронів, гранат, гранатометів? Це лише те, що виявили правоохоронці. А зазвичай статистика відображає лише 10% зброї, що "гуляє" в державі. То що в нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права. Переконаний - це зброя з АТО", - сказав Матіос.

Він зазначив, що у 2014-2015 роках були важкі бої, і є акти про втрати озброєння в бойових умовах.

"Втрат стільки, пошкоджено зброї стільки. Ніхто ж не робить фото пошкодженого автомата і не докладає до цих звітів. Всі, хто їздив чи допомагав в зоні АТО, привіз звідти крім посттравматичного розладу ще і якийсь трофей – хто патрон, хто гранатомет. Я не жартую. І все це "гуляє" у мирному житті", - зазначив Матіос.

Нагадаємо, в ООН заявили, що у руках цивільних - три чверті всієї стрілецької зброї.

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