У руках цивільних три чверті всієї стрілецької зброї - ООН

"Про малу стрілецьку зброю рідко пишуть, ця зброя не є предметом щоденних новин. Але цією зброєю щодня вбивають людей. Щороку жертвами стрілецької зброї стають 500 тисяч осіб. Вона є причиною 90 відсотків усіх випадків загибелі людей в зонах конфліктів", - сказав французький посол.

Він додав, що величезні запаси арсеналів легкої стрілецької зброї опиняються в руках терористів. Із зон конфліктів ці арсенали потрапляють на "чорні ринки" в мирних районах.

Накаміцу зі свого боку зазначила, що стрілецька зброя є найважливішою частиною порядку денного ООН в галузі роззброєння.

"На сьогоднішній день в світі налічується 900 мільйонів одиниць такої зброї. Три чверті цих запасів перебувають в руках цивільних осіб. Багато хто користується зброєю без ліцензії", - відзначають в ООН.

У 2001 році держави-члени ООН одноголосно прийняли Програму дій щодо запобігання та викорінення незаконної торгівлі стрілецькою зброєю і легкими озброєннями у всіх її аспектах та боротьби з нею. Це єдиний універсальний документ, що стосується саме цих видів озброєнь.

Нагадаємо, Україна потрапила в антирейтинг щодо вогнепальної зброї в руках цивільних.