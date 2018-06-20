Україна потрапила в антирейтинг щодо вогнепальної зброї у цивільних

При цьому на кінець 2017 року в світі було зафіксовано лише близько 100 мільйонів зареєстрованих одиниць вогнепальної зброї в руках цивільних, що становить близько 12 відсотків загальної кількості усієї такої зброї.

На основі зібраних матеріалів дослідники склали рейтинг з 25 держав і територій світу, де найбільша кількість вогнепальної зброї - як зареєстрованої, так і нелегальної - зосереджена в руках цивільних. Відповідно до цього рейтингу, Україна посідає 22-е місце в світі і 5-е в Європі, з загальною кількість такої зброї у громадян - як зареєстрованої, так і нелегальної - у 4,4 млн одиниць.

У цьому ж рейтингу, в Європі найбільше такої зброї зосереджено в Росії (17,6 млн), Німеччині (15,8 млн) та Франції (12,7 млн). Очолили світовий рейтинг Сполучені Штати, де у громадян було зафіксовано більше 393 млн одиниць вогнепального озброєння.

Нагадаємо, в Одесі ліквідовано канал контрабанди зброї з країн Заходу.