Украина попала в антирейтинг по огнестрельному оружию у гражданских

При этом на конец 2017 года в мире было зафиксировано лишь около 100 миллионов зарегистрированных единиц огнестрельного оружия в руках гражданских, что составляет около 12 процентов общего количества всего такого оружия.

На основе собранных материалов исследователи составили рейтинг из 25 государств и территорий мира, где наибольшее количество огнестрельного оружия - как зарегистрированного, так и нелегального - сосредоточено в руках гражданских. Согласно этому рейтингу, Украина занимает 22-е место в мире и 5-е в Европе, с общим количество такого оружия у граждан - как зарегистрированного, так и нелегального - в 4,4 млн единиц.

В этом же рейтинге в Европе больше всего такого оружия сосредоточено в России (17,6 млн), Германии (15,8 млн) и Франции (12,7 млн). Возглавили мировой рейтинг Соединенные Штаты, где у граждан было зафиксировано более 393 млн единиц огнестрельного оружия.

Напомним, в Одессе ликвидирован канал контрабанды оружия из стран Запада.