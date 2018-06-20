Украина попала в антирейтинг по огнестрельному оружию у гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В конце 2017 года в 230 стран и территорий мира примерно 857 миллионов единиц огнестрельного оружия находилось в руках гражданских лиц, или 84,7% от общего количества такого оружия в мире, передает УНН со ссылкой на отчет, опубликованный в понедельник исследователями Small Arms Survey (SAS).
При этом на конец 2017 года в мире было зафиксировано лишь около 100 миллионов зарегистрированных единиц огнестрельного оружия в руках гражданских, что составляет около 12 процентов общего количества всего такого оружия.
На основе собранных материалов исследователи составили рейтинг из 25 государств и территорий мира, где наибольшее количество огнестрельного оружия - как зарегистрированного, так и нелегального - сосредоточено в руках гражданских. Согласно этому рейтингу, Украина занимает 22-е место в мире и 5-е в Европе, с общим количество такого оружия у граждан - как зарегистрированного, так и нелегального - в 4,4 млн единиц.
В этом же рейтинге в Европе больше всего такого оружия сосредоточено в России (17,6 млн), Германии (15,8 млн) и Франции (12,7 млн). Возглавили мировой рейтинг Соединенные Штаты, где у граждан было зафиксировано более 393 млн единиц огнестрельного оружия.
Напомним, в Одессе ликвидирован канал контрабанды оружия из стран Запада.