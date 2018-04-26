В Одесі ліквідовано канал контрабанди зброї з країн Заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Співробітники СБУ викрили в Одесі організоване угруповання, що спеціалізувалося на контрабанді та продажу вогнепальної зброї на території нашої країни. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Правоохоронці встановили, що двоє мешканців обласного центру організували незаконне переправлення з країн західної Європи та США комплектуючих до стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, "товар" ділки отримували через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Надалі у помешканні одного з учасників угруповання зловмисники збирали зразки озброєння для продажу. Клієнтів підшукували через спеціалізовані форуми в Інтернеті. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів незаконного постачання та збуту вогнепальної зброї представникам кримінальних кіл. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили велику кількість нарізної вогнепальної зброї та комплектуючих іноземного виробництва, а також набої різного калібру. Вилучені зразки вогнепальної зброї передані на експертизу.
У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 201 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Також в місті Подільськ на Одещині співробітники Служби безпеки України вилучили у місцевого жителя зброю та боєприпаси. Під час санкціонованих обшуків у будинку зловмисника правоохоронці вилучили револьвер системи Наган та бойову гранату Ф-1 із запалом, а також набої калібру 5,45 та 9 мм. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення походження засобів ураження.
Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція виявили злочинну групу у Києві, яка ввозила в Україну зброю іноземного виробництва.