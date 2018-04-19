СБУ і Нацполіція затримали злочинну групу, яка ввозила в Україну зброю зі США та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Служба безпеки України та Національна поліція виявили злочинну групу у Києві, яка ввозила в Україну зброю іноземного виробництва. Про це сьогодні розповів на прес-конференції заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає УНН.
“18 квітня спільно з НПУ припинено діяльність кримінального угруповання, котре із задіянням власних спільників з-за кордоном спеціалізувалося на незаконному ввезенні в Україну зброї іноземного виробництва. Тобто, говоримо про міжнародне угруповання, яке діяло в межах нашої країни і країн ЄС”, — сказав він.
Слідством встановлено, за словами В.Кононенка, що житель Києва налагодив канал постачання запчастин до пістолетів та автоматів “Глок”, “Кольт”, “Браунінг”, “Берета”, “Вальтер” тощо зі США і країн ЄС.
“Розібрана на частини зброя кур’єрами ввозилася до України. У майстернях Києва вона збиралася, приводилася до бойового стану та у разі необхідності споряджалася виготовленими глушниками. Вартість однієї одиниці такої зброї на чорному ринку сягала 2300-2500 євро”, — уточнив він.
Заступник голови СБУ розповів, що під час обшуків було у п’яти осіб злочинного угруповання вилучено: 3 кулемети, 3 автомати, 2 гвинтівки, 7 пістолетів-кулеметів, 30 пістолетів та револьверів, 8 гранатометів, 32 гранати, 5 мін, 3240 набоїв та комплекти деталей для складання ще 49 пістолетів.
У свою чергу начальник Головного слідчого управління Нацполіції Віталій Невгад додав, що вчора під час збуту вогнепальної зброї був затриманий організатор схеми і йому оголошено про підозру за статтею 263 ККУ.
Як повідомляв УНН, пакунок зі зброєю знайшли прикордонники біля пункту пропуску на Закарпатті.