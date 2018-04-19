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СБУ и Нацполиция задержали преступную группу, которая ввозила в Украину оружие из США и ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Служба безопасности Украины и Национальная полиция обнаружили преступную группу в Киеве, которая ввозила в Украину оружие иностранного производства. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает УНН.

СБУ и Нацполиция задержали преступную группу, которая ввозила в Украину оружие из США и ЕС

"18 апреля совместно с НПУ прекращена деятельность криминальной группировки, которое с задействованием собственных сообщников за границей специализировалась на незаконном ввозе в Украину оружия иностранного производства. То есть, мы говорим о международной группировке, действовавшей в пределах нашей страны и странах ЕС", - сказал он.

Следствием установлено, по словам В.Кононенко, что житель Киева наладил канал поставки запчастей к пистолетам и автоматам "Глок", "Кольт", "Браунинг", "Беретта", "Вальтер" и т.п. из США и стран ЕС.

"Разобранное на части оружие курьерами ввозилось в Украину. В мастерских Киева оно собиралось, приводилось в боевое состояние и в случае необходимости снаряжалось изготовленными глушителями. Стоимость одной единицы такого оружия на черном рынке достигала 2300-2500 евро", - уточнил он.

Заместитель председателя СБУ рассказал, что во время обысков у пяти человек преступной группировки изъято: 3 пулемета, 3 автомата, 2 винтовки, 7 пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов и револьверов, 8 гранатометов, 32 гранаты, 5 мин, 3240 патронов и комплекты деталей для сборки еще 49 пистолетов.

В свою очередь начальником Главного следственного управления Нацполиции Виталий Невгад добавил, что вчера во время сбыта огнестрельного оружия организатор схемы задержан и ему объявлено о подозрении по статье 263 УК.

Как сообщал УНН, пакет с оружием нашли пограничники возле пункта пропуска на Закарпатье.

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