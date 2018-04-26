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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе ликвидирован канал контрабанды оружия из стран Запада

Киев • УНН

 • 9927 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в Одессе организованную группировку, специализирующуюся на контрабанде и продаже огнестрельного оружия на территории нашей страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

В Одессе ликвидирован канал контрабанды оружия из стран Запада

"Правоохранители установили, что двое жителей областного центра организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "товар" дельцы получали через сервисы международной почтовой связи. В дальнейшем в квартире одного из участников группировки злоумышленники собирали образцы вооружения для продажи. Клиентов подыскивали через специализированные форумы в Интернете. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия представителям криминальных кругов. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра. Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Также в городе Подольск в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы. Во время санкционированных обысков в доме злоумышленника правоохранители изъяли револьвер системы Наган и боевую гранату Ф-1 с запалом, а также патроны калибра 5,45 и 9 мм. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для установления происхождения средств поражения.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция обнаружили преступную группу в Киеве, которая ввозила в Украину оружие иностранного производства.

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