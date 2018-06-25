Матиос рассказал, сколько оружия с Донбасса "гуляет" государством

"У нас в стране за 4 последних года более 40 тысяч производств за незаконный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен Второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тысяч автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" за рамками права. Убежден - это оружие с АТО", - сказал Матиос.

Он отметил, что в 2014-2015 годах были тяжелые бои, и есть акты о потерях вооружения в боевых условиях.

"Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам. Все, кто ездил или помогал в зоне АТО, привез оттуда кроме посттравматического расстройства еще и какой-то трофей - кто патрон, кто гранатомет. Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни", - отметил Матиос.

Напомним, в ООН заявили, что в руках гражданских - три четверти всего стрелкового оружия.