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Правоохранители с 2014 года изъяли 9 тыс. гранат, 212 мин и 15 тонн взрывчатки - Матиос

Киев  •  УНН

 • 9288 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Правоохранительные органы с 2014 по 2018 изъяли 9 тыс. гранат, 212 мин, 15 тонн взрывчатки, 4,5 тыс. единиц нарезного оружия и тому подобное. Об этом сегодня рассказал в эфире одного из украинских телеканалов заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"По неполным данным, за этот период (с 2014 по 2018 год - ред.) было изъято правоохранительными органами гладкоствольного оружия около 400 единиц, нарезного - 4,5 тыс. единиц, другого огнестрельного (стартовые пистолеты и т.п.) - 3,7 тыс. гранатометов и реактивных систем - 246, патронов - 900 тыс., гранат - 9 тыс. 20, мин - 212, самодельных взрывных устройств - 1 тыс. 127 единиц, взрывчатых веществ - 15 тонн (взрывчатка в различных модификациях)", - рассказал он.

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Кроме того, по словам Матиоса, в целом по стране с 2014 по 2018 год зарегистрировано было всеми правоохранительными органами 12 тыс. 37 уголовных преступлений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов. Речь идет, уточнил он, о незаконном обращении с оружием, разбоях, грабежах, где фигурировало оружие.

Больше всего таких преступлений, отметил Матиос, было зафиксировано в 2015 и 2016 годах.

Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в Украине "гуляет" около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, которое, по его убеждению, завезенно из зоны боевых действий на Донбассе.

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