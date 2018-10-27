Правоохранители с 2014 года задержали 127 работников военкоматов за взятки - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранительные органы с 2014 года задержали 127 сотрудников военных комиссариатов за освобождение от призыва за взятки. Об этом рассказал в интервью DT.UA заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"Мы остановили получение взяток. С 2014-го по сегодняшний день за освобождение от призыва за взятки 127 работников военкоматов задержаны и преданы суду. Уже осуждены 95 человек", - сказал Матиос.
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Как сообщал УНН, 11 октября в Одессе правоохранители задержали на взятке работника областного военкомата.