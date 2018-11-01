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У Міноборони розповіли, де військові беруть найбільше хабарів

У Міноборони розповіли, де військові беруть найбільше хабарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У військових комісаріатах Міністерства оборони України найбільш поширене хабарництво у порівнянні з іншими структурними підрозділами відомства. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив заступник начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Станіслав Коношук, передає кореспондент УНН.

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"Найбільш поширене хабарництво у військових комісаріатах, там хабарі складають від 500 до 1 тисячі доларів за вирішення питань непризову. У військових частинах це менш розповсюджене явище. При цьому у більшості випадків хабарі пропонують за непритягнення до дисциплінарної або адміністративної відповідальності", - сказав Коношук.

За його словами, відповідно до соціологічних досліджень, отримання неправомірної винагороди у Збройних силах пов'язане із соціальним становищем військовослужбовців.

Як зазначив Коношук, наступним середовищем для корупційних проявів і хабарництва є закупівлі, у тому числі на підприємствах "Укроборонпрому", але це відомство не підконтрольне Міноборони.

Нагадаємо, підполковник залучив дружину до схеми вимагання хабара від підлеглого.

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