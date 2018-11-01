У Міноборони розповіли, де військові беруть найбільше хабарів

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У військових комісаріатах Міністерства оборони України найбільш поширене хабарництво у порівнянні з іншими структурними підрозділами відомства. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив заступник начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Станіслав Коношук, передає кореспондент УНН.