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Підполковник залучив дружину до схеми вимагання хабара від підлеглого

Підполковник залучив дружину до схеми вимагання хабара від підлеглого

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Підполковника Збройних сил України затримали за вимагання 6 тисяч гривень хабара від підлеглого, до цієї схеми офіцер залучив дружину. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.

"Підрозділом військової контррозвідки зі складу Об’єднаних сил задокументовано факт вимагання командиром одного з підрозділів ЗСУ неправомірної вигоди в сумі 6 тис. грн. від підлеглого офіцера за неперешкоджання у переведенні для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини. До отримання хабара військовим була залучена дружина - саме їй передавались кошти за місцем проживання в місті Запоріжжя", - повідомили в штабі.

За цим фактом, за матеріалами військової контррозвідки, військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 КК України "Зловживання впливом", якою передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

"17 червня 2018 року підполковника "Ч" затримано співробітниками військової контррозвідки разом із слідчими військової прокуратури та спецпідрозділу Нацполіції України", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

"Командування Об’єднаних сил займає принципову позицію щодо питань боротьби з корупцією", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, СБУ затримала керівника ДСНС на хабарі у 40 тисяч гривень.

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