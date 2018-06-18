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Подполковник привлек жену к схеме вымогательства взятки от подчиненного

Подполковник привлек жену к схеме вымогательства взятки от подчиненного

Киев  •  УНН

 • 13430 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Подполковника Вооруженных сил Украины задержали за вымогательство 6 тысяч гривен взятки от подчиненного, к этой схеме офицер привлек жену. Об этом УНН сообщили в пресс-центре ООС.

"Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. грн. от подчиненного офицера за непрепятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другой воинской части. К получению взятки военный привлек жену - именно ей передавались средства по месту жительства в городе Запорожье", - сообщили в штабе.

По данному факту, по материалам военной контрразведки, военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины "Злоупотребление влиянием", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

"17 июня 2018 подполковника "Ч" задержали сотрудники военной контрразведки вместе со следователями военной прокуратуры и спецподразделения Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Командование Объединенных сил занимает принципиальную позицию по вопросам борьбы с коррупцией", - отметили в штабе.

Напомним, СБУ задержала руководителя ГСЧС на взятке в 40 тысяч гривен.

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