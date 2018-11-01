В Минобороны рассказали, где военные берут больше всего взяток

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В военных комиссариатах Министерства обороны Украины наиболее распространено взяточничество по сравнению с другими структурными подразделениями ведомства. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил заместитель начальника отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины Станислав Коношук, передает корреспондент УНН.

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"Наиболее распространено взяточничество в военных комиссариатах, там взятки составляют от 500 до 1000 долларов за решение вопросов непризова. В военных частях это менее распространенное явление. При этом в большинстве случаев взятки предлагают за непривлечение к дисциплинарной или административной ответственности", - сказал Коношук.

По его словам, согласно социологическим исследованиям, получение неправомерного вознаграждения в Вооруженных силах связано с социальным положением военнослужащих.

Как отметил Коношук, следующей средой для коррупционных проявлений и взяточничества являются закупки, в том числе на предприятиях "Укроборонпрома", но это ведомство не подконтрольное Минобороны.

Напомним, подполковник привлек жену к схеме вымогательства взятки от подчиненного.

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